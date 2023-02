Grillo show al veleno | “Di Maio peggio di Giuda | Benigni un lecchino | Fedez con Rosa Chemical ha goduto”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Beppeè tornato al suo antico mestiere: fare il comico in unodove sbeffeggia tutto e tutti. Ieri il debutto dello spettacolo Io sono ilre, al teatro Mancinelli di Orvieto. In prima fila, lo stato maggiore del M5s: dall’ex premier Giuseppe Conte al vicepresidente Michele Gubitosa, l’ex presidente della Camera Roberto Fico, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, il senatore Marco Croatti. LEGGI ANCHE M5S, Beppediserta il comizio di Conte. "Giuseppi": «Domenica voto di portata storica»deluso pensa di tornare sul palcoscenico: «Lavora a un nuovoda portare a teatro»non risparmia neanche Amadeus: “Sanremo come un manicomio” Lo spettacolo inizia dall’attualità, scaturita dal gioco delle ‘domande del pubblico’: ...