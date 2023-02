Grillo ora si sente come Silvio | processo politico su mio figlio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Beppeè tornato, un po' sotto traccia, con il suo nuovo spettacolo " Io sono il peggiore" che ha debuttato mercoledì 15 febbraio al teatro Mancinelli di Orvieto. Entra in scena dalla platea, in mezzo al pubblico, e annuncia: "Siamo alla resa dei conti". Poi invita gli spettatori a prendere carta e penna e a scrivere un pensiero, una domanda, raccolti in un cestino della spazzatura. Il garante del M5S sale sul palco e a quelle domande risponde. Si parte dalla politica: deluso dal Movimento? "Ma no, io non ragionounnormale", quel progetto "è ancora valido" anche se "magari le idee cambiano". Anzi, al governo "prenderanno le nostre idee e cambieranno le parole perché non c'è alternativa". Gli spettatori gli chiedono di Luigi Di Maio: "Ha fatto una cosa meravigliosa, ci ha permesso di rinascere con il 'Mago di ...