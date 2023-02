Grave Lutto per Gianluca Grignani… Affranto Dal Dolore!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un terribileha colpito il cantautoreGrignani. Tutto è accaduto dopo la sua partecipazione al Festival Di Sanremo 2023. L’artista è distrutto dal dolore…perGrignani, a pochi giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo 2023. Il cantante è rimasto profondamente colpito dalla scomparsa dell’amico Alberto Radius, definito addirittura come il suo “mentore”. Grignani ha espresso la sua tristezza attraverso un post pubblicato sui suoi profili social: “Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita”, ha esordito. “I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di “Quando ti manca il fiato”… Ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato ...