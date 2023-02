Grande Fratello Vip | chi sarà il preferito tra Antonella | Antonino | Nikita e Oriana ? Ecco cosa dicono i sondaggi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentaquattresimo appuntamento con ilVip. Al televoto si sfidanoFiordelisi,Spinalbese,Pelizon eMarzoli? Chiil

Questa sera in diretta su Canale 5 , ci aspetta il trentaquattresimo appuntamento con ilVip . Al televoto si sfidano Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli Chi sarà il preferito I sondaggi .Vip, chi sarà il ...... è specializzato negli inganni, e ha un. Loki Deadpool Thanos Corretta! Sbagliata! ... è unafan di Carol Danvers, è adolescente. Kamala Khan Yelena America Chavez Corretta! Sbagliata! ...

"Si prende le pasticche": Edoardo svela il dettaglio intimo di Antonino. La regia lo censura (video) Today.it

VIDEO | Gf Vip, san Valentino con lite per Antonella ed Edoardo per colpa di un cucchiaio di panna Dire

Chi esce stasera al Grande Fratello Sondaggi gf vip ultima ora Tag24

Tony Toscano è il manager di Sarah Altobello, la showgirl a cui ha fatto una romantica proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip ...La mattinata dentro la Casa di Grande Fratello inizia molto a rilento, e i VIP oggi, facendo fatica a carburare, si rilassano sparsi per il loft e scambiano quattro chiacchiere in amicizia. In giardin ...