Grande Fratello Vip | Antonino Spinalbese affronta Antonella Fiordelisi | Il tuo rapporto con Edoardo Donnamaria non è sano

Il r apporto travagliato nato alVip tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria inizia a infastidire anche gli altri concorrenti della Casa. Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli , in particolar modo, hanno ...Per anni questoorwelliano si è esteso indisturbato nella capitale e in altre cittadine, colonizzando interi quartieri sotto gli occhi elettronici delle gang più feroci d'Europa. Ora ...

Gf Vip, Edoardo svela un problema 'intimo' di Antonino Spinalbese: «Una vendetta». Ecco perché l'ha fatto leggo.it

Antonino Spinalbese ad Antonella Fiordelisi: Il tuo rapporto con Edoardo Donnamaria non è sano Fanpage.it

Albania, il Grande fratello dei narcotrafficanti: smontate centinaia di telecamere con cui i boss controllava… la Repubblica

"Si prende le pasticche": Edoardo svela il dettaglio intimo di Antonino. La regia lo censura (video) Today.it

Gf Vip, i Donnalisi al bivio e Oriana è un caso: le anticipazioni della puntata di giovedì 16 febbraio Dire

Antonino Spinalbese rivela ad Antonella Fiordelisi cosa pensa del suo rapporto con Edoardo Donnamaria. Il rapporto travagliato nato al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ...Distese a letto poco prima di andare a dormire, la sintonia tra Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni si fa sempre più forte. Le due VIP continuano a discutere sugli equilibri della Casa e sul fatto ...