Grande Fratello Vip 2022-2023 | le anticipazioni della puntata di oggi | 16 febbraio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Stasera, giovedì 16, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuovadelVip con l’edizione, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nella notte di San Valentino c’è stato uno scontro tra i ...

Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata delVIP 7 . Nell'appuntamento di oggi ampio spazio sarà dedicato alla coppia composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, protagonista di un nuovo acceso litigio causato dal ...

La mattinata dentro la Casa di Grande Fratello inizia molto a rilento, e i VIP oggi, facendo fatica a carburare, si rilassano sparsi per il loft e scambiano quattro chiacchiere in amicizia. In giardin ...Grande Fratello Vip 2022-2023 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, giovedì 16 febbraio 2023, alle ore 21,40 ...