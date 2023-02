Gran Carnevale Maiorese | ecco il programma degli eventi fino al 26 febbraio

(Di giovedì 16 febbraio 2023)ildelche si svolgeràal 26conmusicali, giochi per ragazzi e sfilate dei carri allegorici dedicati al tema della difesa del pianeta. Al via domani a Maiori la 49esima edizione delche si terrà nella cittadina della Costiera Amalfitanaal 26

Galà diLa serata ha avuto uno svolgimento del tutto nuovo: le maschere ospiti si sono presentate alle ore 20.00 in Piazza Vittorio Veneto, al suono del Corpo dei Pifferi e Tamburi, ...La Guardia di Finanza della Compagnia di Vallo della Lucania, dopo attenti sopralluoghi, ha individuato un grande magazzino che, in occasione dell'approssimarsi del, aveva allestitoparte del negozio con numerosi accessori e vestiti a tema. Da un esame più accurato dei prodotti,parte di essi, pronti per essere commercializzati, sono ...

Gran Carnevale Maiorese: dal 16 al 26 febbraio 10 gioni di sfilate e divertimenti ilmattino.it

A Rende il Gran Carnevale tra teatro, carri e arte. Federico Moccia incontra gli studenti Quotidiano online

A Maiori la grande festa del Gran Carnevale Maiorese: il carnevale in costiera amalfitana Napoli da Vivere

Concari: «Facciamo gli Stati Generali del Gran Carnevale» Gazzetta di Parma

Un' altra domenica col Gran Carnevale di Soncino La Provincia di Cremona e Crema

Ammonta a seicento milioni di euro il giro d'affari dei dolci di carnevale, con un mercato che registra un constante aumento: in due anni è cresciuto del 20%. Con l'impegno d contenimento di pasticcer ...Il Carnevale di Lucera torna in strada, e lo farà sabato 18 febbraio con una sfilata che partirà alle 15.30 da Piazza Matteotti, tra maschere, musiche e carri allestiti. L’organizzazione è della Assoc ...