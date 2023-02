Governo | Meloni non sarà a P Chigi per Cdm | presiede da casa per motivi salute 2

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) - L'agenda del premier, che era rientrata ieri a Palazzodopo un'assenza di due giorni dovuta sempre adi, ha subito nelle ultime ore degli stravolgimenti: domani, infatti, non vedrà più la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che avrebbe dovuto incontrare alle 11.30 nella sede del. Sabato, inoltre,era attesa alla 59esima conferenza per la sicurezza a Monaco, ma nonnel capoluogo bavarese dove ci saranno, tra gli altri, la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, il Presidente francese Emmanuel Macron, la vicepresidente degli States Kamala Harris, il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak.

... Dopo aver passato l'estate pre - voto a raccontarci che laera fascista, che con lei alsarebbe stato un disastro sul piano sociale, politico nazionale ed internazionale oltre che ...La lotta alla criminalità organizzata è uno dei capisaldi dell'azione di questoe continueremo a lavorare h24 in questa direzione". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia. 16 ...

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – E' appena iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi che vede sul tavolo anche il decreto sulla governance del Pnrr. Assente, per motivi di salute, il premier ...