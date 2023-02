(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna,ore 16.30 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: Relazione sull'attuazione della politica di coesione europea e nazionale in Italia. Programmazione 2014-20 (Affari europei, Sud, Politiche dl coesione e); decreto-legge recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza () e del Piano nazionale degli investimenti complementari al(PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (Presidenza - Affari europei, Sud, Politiche di coesione e); decreto legislativo sull'attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per ...

Nuovi poteri al ministro Fitto Ildovrà decidere di affidare al ministro per gli Affari europei,... articolata in quattro direzioni generali per assicurare "il supporto delall'attuazione ...Ildi Giorgia Meloni aveva cercato di correre ai ripari nel dicembre scorso , quando in ... All'interno del decreto approvato dala gennaio erano state incluse le disposizioni riguardanti la ...

Governo: Cdm alle 16.30, all'odg anche governance Pnrr Il Tirreno

Fitto pigliatutto. Giovedì in Cdm il decreto sul Pnrr - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Dl Pnrr, governo punta su semplificazioni e riorganizzazione. Ecco ... Energia Oltre

Autonomia differenziata all'esame del Governo, sì del Cdm. De Luca ... Nuova Irpinia

In Cdm via libera all’Autonomia, ecco le prossime tappe della riforma Avvenire

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: Relazione sull’attuazione della politica ...Il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare: «L’astensione In molte democrazie occidentali è un dato fisiologico, ci stiamo allineando ad altri Paesi» ...