(Di giovedì 16 febbraio 2023) - Prono imprese e Comuni. Approvato anche il decreto legge per l'attuazione del Pnrr: cambia la governance, con 4 direzioni generali e un coordinatore, sotto il ministro Fitto per semplificare e ...

- Protestano imprese e Comuni. Approvato anche il decreto legge per l'attuazione del Pnrr: cambia la governance, con 4 direzioni generali e un coordinatore, sotto il ministro Fitto per semplificare e ..."Speravamo in una soluzione che risolvesse il problema dei crediti incagliati, invece non solo non si prospetta nessuna risposta al problema ma il, tranne in limitati casi, la possibilità di continuare ad applicare lo sconto in fattura o a cedere i crediti". Così il Presidente di Confartigianato Marco Granelli commenta il decreto ...

Superbonus, stop a sconto in fattura e cessione del credito: «Costi lievitati fuori controllo». La protesta... Corriere della Sera

Superbonus, cessione crediti. Allarme Ance: 25mila imprese a rischio Il Sole 24 ORE

Superbonus, stop totale del Cdm a sconto in fattura e cessione del credito. Allarme Ance: "Così il governo af… la Repubblica

Governo blocca la cessione crediti dei Superbonus. Giorgetti: 'Pratica scellerata, costata 2mila euro a testa' TGLA7

Consiglio dei Ministri, sul tavolo il nuovo decreto Pnrr con le misure ... RaiNews

Protestano imprese e Comuni. Approvato anche il decreto legge per l'attuazione del Pnrr: cambia la governance, con 4 direzioni generali e un coordinatore, sotto il ministro Fitto per semplificare e ...Roma, 16 feb. (askanews) - Il governo interviene di nuovo sul tema dei crediti fiscali che derivano dai bonus edilizi per cercare di arginare ...