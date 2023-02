Gli hacker e noi gli italiani Il barometro di Arditti

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Si fanno sempre più frequenti le notizie di attacchi informatici a tutti i livelli, figli purissimi delle moderne forme di guerra che si stanno combattendo in giro per il mondo. Ne sono consapevoli gli? Ci aiuta a capirlo l’ultimo lavoro Swg, che mostra un salto in avanti nella convinzione “collettiva”. Terroristi e ladri, le definizioni più gettonate. Ed è una consapevolezza corretta quella degli, a cui però dobbiamo aggiungere l’attività deliberata di molti Stati, che ormai considerano a tutti gli effetti questa una forma di guerra moderna con cui colpire nemici in ogni angolo del pianeta. C’è però almeno un altro aspetto da considerare, ben evidente in questa seconda (e interessante) serie di dati. La fiducia verso le banche è (allo stato) alta: lì ci sono i risparmi delle famiglie. Ma proprio per questo occorre investire per ...