Glasner | «Con i calciatori non si parla di Napoli fino a domenica»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il tecnico dell’Eintracht Francoforte, Oliver, che sarà il prossimo avversario delin Champions, hato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di Bundesliga contro il Werder Brema che arriva dopo il brutto stop contro il Colonia «Abbiamoto solo di Brema questa settimana. Certo, lo staff tecnico ha a che fare con ilda settimane. I giocatori però non sentiranno e vedranno il. Devi guadagnare ogni obiettivo e rimanere concentrato su ogni piccola cosa. Forse Colonia è stato un campanello d’allarme che aiuta anche a trovare la messa a fuoco. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro nel trasmettercelo questa settimana. C’era fuoco durante l’allenamento!» L'articolo ...

l'Eintracht Francoforte di Oliver. Non avendo obbiettivi in ottica internazionale gli azzurri possono affrontare la partita senza pressioni e avvolgereil loro gioco i tedeschi, squadra ...Il tonfo, 0 - 3 in casail Colonia, è ancor più fragoroso se si tiene conto che la squadra allenata da Oliverin campionato non perdeva dallo scorso 29 ottobre.

"I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro nel trasmettercelo questa settimana. C'era fuoco durante l'allenamento!".