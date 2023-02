Giulia Schiff | l’ex combattente italiana | si è sposata in Ucraina | chi è il marito

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023), la 24enne ex pilota dell’esercito che si era arruolata con le truppe di Kiev, si èincon un ex soldato. Ma non solo. La donna ha anche fondato un’organizzazione di beneficienza a supporto dei militari. Ricordiamo, inoltre, che nei mesi scorsi laha combattuto in Donbass e a Karkhiv come volontaria nell’unità militare creata per stranieri che hanno scelto di unirsi e di far parte della resistenza dell’, l’International Legion of Territorial Defense of Ukraine., la 23enneche combatte in: ‘La guerra dovrebbero farla tutti quelli che decidono per noi’ Le nozze die l’organizzazione di beneficienza ...