Giulia Salemi | il biliardo si fa bollente | sotto il vestito non c’è niente

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Foto veramente meravigliosa;mostra la sua bellezza in una sala dadecisamente. InstagramSe parliamo difacciamo riferimento, per forza di cose, ad una donna decisamente conosciuta dal grande pubblico per una serie di esperienze avute nel mondo dello spettacolo. La sua ultima avventura è all’interno della settima edizione del Grande Fratello Vip; il suo compito è quello di andare a leggere i migliori tweet in arrivo proprio da Twitter. Gli abiti che indossa in ogni puntata mettono in evidenza una cosa fondamentale;è una donna con una bellezza e un fascino semplicemente straordinari. Queste due caratteristiche si possono vedere, senza troppi problemi, sul suo profilo Instagram. Un social ...