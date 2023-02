Giulia Salemi e Petrelli in crisi | fan distrutti | le parole dell’influencer spiegano tutto

si è permessa (è il caso di dirlo, alla luce del fandom particolarmente affezionato) di criticare aspramente gli attori maschili protagonisti di Mare Fuori 3 , la celebre e amatissima ...durante la settimana santa sanremese è stata inviata a Sanremo per R101 per intervistare i vari cantanti in gara al Festival. Ieri, chiacchierando in radio, ha prima affrontato il caso ...

Giulia Salemi: In aereo con il cast di Mare Fuori, se la tirano manco salvassero vite umane Fanpage.it

Giulia Salemi demolisce il cast di Mare Fuori: “Li ho incontrati in aereo e…” Isa e Chia

Signorini, frecciatina a Chiara Ferragni: «Giulia Salemi bastarda col tablet molto copiata». A cosa allude leggo.it

Giulia Salemi contro gli attori di Mare Fuori: "Cosa hanno fatto a Sanremo" Corriere dello Sport

Nell’ultimo anno il mondo dello spettacolo ha dovuto fare i conti con tante separazioni di coppie storiche che hanno lasciato davvero senza parole i fan. Quella che ha fatto più rumore è certamente la ...L'italo-persiana ha criticato il cast della popolare fiction Rai svelando un inedito retroscena sulla loro partecipazione al Festival di Amadeus ...