Giulia Salemi contro Mare Fuori «Gli attori se la tirano con una sola serie alle spalle»

ha detto ciò che tutti pensano ma nessuno ha il coraggio di dire: il cast maschile di Mare Fuori è formato da un gruppo di attori che se la tirano, punto.: demolisce il ...si è permessa (è il caso di dirlo, alla luce del fandom particolarmente affezionato) di criticare aspramente gli attori maschili protagonisti di Mare Fuori 3 , la celebre e amatissima ...

Giulia Salemi: In aereo con il cast di Mare Fuori, se la tirano manco salvassero vite umane Fanpage.it

Giulia Salemi demolisce il cast di Mare Fuori: “Li ho incontrati in aereo e…” Isa e Chia

Giulia Salemi contro gli attori di Mare Fuori: "Cosa hanno fatto a Sanremo" Corriere dello Sport

Signorini, frecciatina a Chiara Ferragni: «Giulia Salemi bastarda col tablet molto copiata». A cosa allude leggo.it

Il Festival di Sanremo 2023 si è ormai concluso da diversi giorni ma continua ad essere argomento di discussione. In particolare, un episodio è sulla bocca di tutti: Blanco che, in preda a un attacco ...Giulia Salemi demolisce il cast (maschile) di Mare Fuori: "Se la tirano... non sopporto la gente così!", ecco il video con il suo racconto.