Giro d’Italia 2023 | l’arrivo a Roma | ecco quando | tappe e percorso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023), presentato ilufficiale e soprattutto l’ultima tappa della competizione che quest’anno avrà come destinazione proprio la città di. La Capitale ospiterà così per la sua quinta voltadella Corsa Rosa mentre come “tappa” si tratta della 49esima volta. Proprio come nel 1911, 1950, 2009, 2018 anche neli corridori chiuderanno dunque la competizione a: l’appuntamento è già fissato per il prossimo 28 maggio., date eIl via ufficiale alla corsa sarà sabato 6 maggiocon la tappa “Costa dei Trabocchi Tudor ITT Fossacesia Marina – Ortona”. In tutto la gara si snoderà, attraversando tutto lo ...