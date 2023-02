Giovane paziente legata e frustata | psichiatra condannato a 4 anni e mezzo e interdetto a Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Abusi e violenze su una giovanissima. È di quattrola pena inflitta a Stefano Maria Cogliati Dezza,, di 72, giudicato con il rito abbreviato. Il medico, come riportano Corriere e Repubblica, è statodal giudice per l’udienza preliminare diper gli abusi sessuali ripetuti su una ragazza particolarmente vulnerabile che si era rivolta al professionista. Lo specialista avrebbe instaurato “un legame di dipendenza e soggezione” con la vittima secondo i pm, abusando “della condizione di inferiorità psichica” della. Avrebbe guadagnato la fiducia facendole perdere peso. Loavrebbe sottoposto la ragazza ad abusi ripetuti in media uno al mese, trasformando le sedute in ...