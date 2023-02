Giorgia Meloni ancora influenzata | la premier annulla tutti gli impegni della settimana

... ha commentato con una nota la premier. A guardarlo dall'esterno, l'abitazione in via Mascagni sembra un edificio come tutti gli altri: un portone in legno con accesso a una villetta, ...Salta l'incontro di domani a Roma con Roberta Metsola e la partecipazione di sabato alla Conferenza sulla sicurezza di ...

Se Giorgia Meloni è capace | Il Caffè di Gramellini Corriere della Sera

Giorgia Meloni, "ragioni di salute": saltano tutti gli impegni fino a sabato Liberoquotidiano.it

Padova, indagato il writer che disegnò la stretta di mano tra Messina Denaro e Giorgia Meloni Open

Fratelli d’Italia è il primo partito in Lombardia. Alle regionali dello scorso 12/13 febbraio la formazione di Giorgia Meloni ha ottenuto il 25,1% dei consensi con una crescita di oltre 21 punti rispe ..."Impegni saltati per ragioni di salute". Da Palazzo Chigi arriva la conferma che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...