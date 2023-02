Gf Vip 7 | Gianluca Benincasa sbotta ancora sui social | “Hanno usato Antonella Fiordelisi per denunciare me”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 16 febbraio 2023), ex fidanzato di, è tornato suiper commentare le ultime affermazioni pronunciate dalla salernitana. Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, lanon ha mai fatto mistero della passata relazione con il mental coach, con il quale ha avuto modo di incontrarsi personalmente nel giardino del loft di Cinecittà. Tuttavia, poco fa la ‘vippona‘, parlando con l’attuale fidanzato Edoardo Donnamaria, ha chiarito la natura del rapporto con. Mi dava talmente tanti consigli e stava talmente male nel vedere che la mia relazione non andava, che io boh…Poi, appena mi sono lasciata con quello di Roma, è successo che lui mi ha corteggiato tanto. A me piaceva il suo modo di corteggiare, di starmi dietro. Però, essendo che ...