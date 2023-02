Gf Vip 7 | ex Vippona afferma | “Ecco perché Daniele Dal Moro non è interessato né a Martina Nasoni né ad Oriana Marzoli”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Elenoire Ferruzzi ha rilasciato un’intervista a cuore aperto per CasaChi, il format social del magazine condotto da Sophie Codegoni. Elenoire è stata una protagonista di questo Gf Vip, ma aveva dovuto pagare lo scotto dell’atteggiamento infelice avuto nei confronti di Marco Bellavia. Prima di uscire, aveva instaurato un rapporto bellissimo condal, al momento diviso tra due grandi amori, quello del passato con l’ingresso die quello del presente, visto il feeling con: A lui fondamentalmente non interessa assolutamente nessuno. Né, né. Una persona che non vuole bene a se stesso non può voler bene ad un’altra persona. Avete visto che reazioni ha con le donne, conè andato bello pesante. ...