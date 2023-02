GF Vip 7 | diretta trentaquattresima puntata – Il ‘matrimonio libero’ tra Giaele e Brad

(Di giovedì 16 febbraio 2023)- GFVIP Grande Fratello Vip arriva allae qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: laminuto per minuto della21.48: Breve anteprima. 21.52: “Rinchiudete un uomo per 152 giorni e 152 giorni in una casa, lontana dai suoi affetti, e ditemi voi se non è subito Grande Fratello Vip“. Con le parole di Alfonso comincia la 34esima. Ringrazia il pubblico, saluta gli ex vipponi, Sonia, Orietta e Giulia. Intanto la poltrona di Attilio è vuota. Lunedì scorso, quando è stato eliminato, non ha voluto ...

Inal GF, Salemi ha confermato di star vivendo un momento molto complicato con il suo Pier, con il quale però sta lavorando duro per riuscire ad uscirne. Ad aiutarla in questo complesso ...Questa sera insu Canale 5 , ci aspetta il trentaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli Chi ...

GF Vip 7, trentatreesima puntata – Eliminato Attilio Romita, in 4 al televoto (senza eliminazione). Giulia Sal DavideMaggio.it

Pierpaolo Pretelli reagisce in diretta a Giulia Salemi che annuncia la loro crisi (in lacrime) Today.it

Grande Fratello Vip 7: il nuovo gioco delle (ex) coppie e il concorrente più a rischio stasera, che è… Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Grande Fratello Vip 2023, la trentaquattresima puntata del 16 febbraio in diretta Tvblog

Grande Fratello Vip 2022-2023 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi TPI

Grande Fratello Vip 2022-2023, nomination: i concorrenti nominati oggi, 16 febbraio 2023, al termine della puntata. Scopri di più, le info ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Diretta Grande Fratello Vip, ...