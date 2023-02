Genova The Grand Finale | aperte le candidature per i volontari

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Quattro mesi aldi The Ocean Race, conche si prepara già per questa festa dello sport: l’evento rappresenta anche un’occasione per coloro che vogliono farne parte sotto forma di. Da oggi, infatti, è possibile sul sito del Comune dipresentare la propria candidatura per vivere a 360 gradi questa spettacolare avventura. Tutte le posizioniper idelsarà al centro del mondo e siamo orgogliosi di ospitare The Ocean Race Thedal 24 giugno al 2 luglio”, ha detto l’assessore alato e Protezione civile Sergio Gambino. “Un orgoglio che vogliamo condividere con la città e tutti i ...

...gastronomica conquistata nel Regno Unito viene anche citato il libro "Flavours ofRiviera (... il quale incorona- si legge a pagina 23 - come patria della rinomata e famosa focaccia ligure, ...... Vice Presidente Southern Europe di IBSA e Leader del progetto Sailing intoFuture. Together. " ... il Salone die la Barcolana, in vista dell'ultima grande impresa che lo attende nel 2023: ...

The Ocean Race: iscrizioni aperte per i volontari al “Grand Finale” www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Ocean Race, aperto il bando per i volontari. Genova che Osa: "Il lavoro va retribuito" GenovaToday

The Ocean Race Grand Finale: Genova apre la campagna di ... Farevela

Genova, a fuoco il tetto di un palazzo di sette piani: un ferito e 90 persone sfollate Il Fatto Quotidiano

Incendio a Genova, fiamme in un palazzo in via Piacenza: sfollate 96 persone Sky Tg24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un'antica fornace di epoca romana, risalente a un periodo attorno al 300 dopo Cristo, è stata ritrovata nel corso dei lavori di scavo per la metropolitana Brin Canepari, a Genova.