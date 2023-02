Genoa | esodo di tifosi anche a Modena | quasi 3 mila biglietti venduti

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "di tifosi anche a ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Dopo la vittoria contro il Palermo che ha consolidato ilal secondo posto, sta per partire un altroin trasferta. Domattina alle ore 10 si inizierà la prevendita del settore ospiti dello stadio 'Braglia' per Modena -(domenica ore 16:15) ...

Modena è un bivio, il Genoa con la carica dei tifosi - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla Liguria Primocanale

Genoa, esodo pronto: al Tardini la forza dei quattromila rossoblù Pianetagenoa1893.net

Calcio/ Genoa, a Parma è esodo: circa 4000 tifosi LevanteNews.it

Parma-Genoa, esodo di tifosi rossoblù al "Tardini" pianetaserieb.it

Verso Genoa-Palermo: si prepara un mini-esodo dei tifosi rosanero Calcio Rosanero

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...GENOVA - Altro esodo per i tifosi del Genoa e stavolta visti gli attriti con la tifoseria del Modena, il numero di chi andrà al Braglia per sostenere i rossoblu è di tutto rispetto. Già venduti oltre ...