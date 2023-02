Gastroenterologo Farinati | ' 12mila l' anno al fegato | occhio a giovani e alcol'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "In Italia i tumori delsono circal'in questa fase storica, il che vuol dire un'incidenza relativamente bassa. Però se prendiamo in considerazione i pazienti affetti da una malattia cronica diavanzata, cioè con una cirrosi, allora l'incidenza arriva anche al 2-3% per, il che vuol dire che se un medico segue 100 cirrotici deve aspettarsi che ognitre di questi svilupperil cancro ed è una quota elevata". Così Fabio, direttore di Gastroenterologia dell'Aou di Padova e direttore del Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche, in occasione del convegno 'Strategie di screening e prevenzione dei tumori digestivi: il Progetto europeo', promosso a ...