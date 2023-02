(Di giovedì 16 febbraio 2023) I carabinieri di Poggibonsi hanno pizzicato due malviventi durante un controllo. Da lì sono risaliti ad un'abitazione della provincia, utilizzata come magazzino per gli oggetti rubati tra il Mugello e ...

I carabinieri di Poggibonsi hanno pizzicato due malviventi durante un controllo. Da lì sono risaliti ad un'abitazione della provincia, utilizzata come magazzino per gli oggetti rubati tra il Mugello e ...Alle prime ore di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il ...

Castelfranco Veneto. Furti nelle case, i carabinieri bloccano i ladri della Golf bianca: uno riesce a fuggire ilgazzettino.it

Furti nelle case in Toscana, ritrovata la refurtiva: ecco cosa è stato rubato LA NAZIONE

Furti nelle ville di lusso della Versilia, il video dei ladri in azione LA NAZIONE

Furti nelle ville tra Lucca e la Versilia; la polizia arresta due persone NoiTV - La vostra televisione

Versilia, furti nelle ville: due in carcere. Bottino da 300mila euro, almeno 15 colpi LA NAZIONE

Due anni e quattro mesi Bergamasco era arrivato con un’auto a noleggio A segno tra Cosio e Morbegno aveva colpito anche uffici e fallito cinque colpi A marzo dell’anno scorso era venuto in Bassa Valte ...I carabinieri di Poggibonsi hanno pizzicato due malviventi durante un controllo. Da lì sono risaliti ad un’abitazione della provincia, utilizzata come magazzino per gli oggetti rubati tra il Mugello e ...