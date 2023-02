Francesco Totti e Noemi Bocchi presto sposi e figlio in arrivo? L' indiscrezione

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sull'ultimo numero del magazine Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha sganciato una vera e propria bomba che riguarda. La storia d'amore tra i due prosegue a gonfie vele, malgrado le indiscrezioni che sono circolate in questo periodo. A testimoniarlo sono non soltanto loro mediante le Instagram Stories di, ma anche alcune recenti indiscrezioni. Dal magazine in questione, infatti, si legge cheavrebbe regalato allaun nuovo costosissimo anello. Questo, però, avrebbe un significato davvero importante, ovvero, quello inerente la promessa di sposarsi. Questo, però, non è tutto, il giornalista ha parlato anche della possibilità di un'imminente gravidanza per la donna. Matrimonio ein ...