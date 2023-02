Forte terremoto 4 8 Richter avvertito anche in Italia | panico | evacuati alcuni edifici

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ore di paura nel nordestno. Unascossa diè stata avvertita giovedì 16 febbraio alle 10:48. Secondo i principali siti di geofisica sembra che l’epicentro sia stato registrato nell’area del Quarnaro vicino a Baš?anska Draga sull’isola di Krk, a 37 km a SE da Fiume (Rijeka). Siamo in Croazia, non molto distante da Trieste. E proprio qui la popolazione hachiaramente il sisma, riversandosi in strada. Sembra oltretutto che la scossa sia stata molto potente. La magnitudo inizialmente rilevata è stata di 5.2, il servizio sismologico croato ha poi modificato il dato della scossa fissandola a una magnitudo di 4,8 della scala. Chiaramente lascossa è stata sentita particolarmente nella zona della costa croata, main ...