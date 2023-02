Formazioni ufficiali Salisburgo-Roma | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Alle 18.45 scenderanno in camponel match valido per i sedicesimi di andata di Europa League Alle 18.45 scenderanno in campo. Ecco le– Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Dou, Seiwald; Sucic; Fernando, Okafor.– Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. L'articolo proviene da Calcio News 24.