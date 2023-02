Formazioni ufficiali Juventus Nantes | Di Maria per sognare | Chiesa la sorpresa

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 16 febbraio 2023)controè una partita attesa da tutto il mondo bianconero, con Allegri che si affida a Diin attacco con Vlahovic. L’Europa League è l’obbiettivo primario della, perché portare un trofeo internazionale in bacheca dopo 27 anni è diventato un obbligo morale e soprattutto perché questo è l’unico modo per potersi qualificare alla prossima Champions League. La prima sfida nei playoff per accedere agli ottavi di finale è quella di Torino contro il, con i francesi che sono avversario temibile, ma sicuramente alla portata della Vecchia Signora, con Allegri che non vuole brutte sorprese. JuveDipendenzaIl tecnico toscano punta sulla formazione migliore possibile, per questo motivo le voci che volevano Daniele Rugani come titolare alla fine non hanno portato al toscano ...