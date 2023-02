Formazioni ufficiali Braga-Fiorentina | le scelte dei due allenatori

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Alle 18.45 scenderanno in camponel match valido per i sedicesimi di andata di Conference League Ecco ledi(4-3-3): Matheus; Gomez, Tormena, Niakate, Sequeira; A. Horta, Racic, Al Musrati; Medeiros, Ruiz, R. Horta.Allenatore: Artur Jorge.(4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Saponara.Allenatore: Vincenzo Italiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cronaca della partita e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA DI MONZA - MILAN ] RISULTATO IN DIRETTA: MONZA - MILAN Sabato 18 febbraio alle 17 le, dalle 18 la cronaca con commento in ...Braga - FiorentinaBRAGA (4 - 3 - 3): Matheus; Gomez, Niakate, Tormena, Sequeira; Andre Horta, Racic, Al - Musrati; Medeiros, Ruiz, Ricardo Horta. All. Arthur JorgeFIORENTINA (4 - ...

Braga-Fiorentina, formazioni ufficiali: Venuti a destra, la scelta su Saponara Viola News

Braga-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c’è Venuti, Jovic centravanti Fiorentina.it

Braga-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Venuti titolare in difesa, davanti Gonzalez con Jovic TUTTO mercato WEB

La Roma di Josè Mourinho è pronta ad affrontare il Salisburgo nel match d'andata dei playoff di Europa League. Lo Special One conferma la formazione vista contro il Lecce puntando su tutti i titolari.Tutto pronto per l'andata dei playoff di Conference League. La Fiorentina sfiderà, fuori casa, il Braga e non rinuncia a Luka Jovic, che giocherà titolare. Saponara preferito a Ikonè. BRAGA (4-3-3): ...