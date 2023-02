Formaggi | la classifica fa impazzire i francesi | un trionfo tricolore | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Iitaliani sono i migliori al mondo. Nelle prime dieci posizioni dellamondiale dei 50top stilata da Taste Atlas, ben otto sono occupate dai prodotti dell'arte casearia. Un risultato clamoroso. Che ha scatenato, com'era scontato, non poche polemiche. In Francia - ma questo era prevedibile - ma pure negli Stati Uniti, dove opera una potentissima lobby di grandi taroccatori dei nostri prodotti lattiero caseari. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio come si collocano le cinquanta specialità censite. In prima posizione assoluta viene il Parmigiano Reggiano, seguito da Gorgonzola piccante in seconda posizione, Burrata in terza, Grana Padano in quarta posizione. Quinto siuno messicano, l'Oaxaca, prodotto nell'omonimo stato ...