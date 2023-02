Fontana ha stravinto anche ad Alzano e Nembro | i sindaci | “Nessun effetto Covid | voto d’appartenenza politica”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Val Seriana. Una rinnovata fiducia verso la coalizione di centrodestra e la figura di Attilio. Questo l’esito delle regionalinei paesi simbolo dell’emergenza pandemica,Lombardo, le cui urne hanno confermato il grande consenso elettorale nei confronti dell’amministrazione uscente. Un consenso prevedibile ma per certi versisorprendente, che sembra non essere stato influenzato dalle dure critiche legate alla gestione della pandemia che negli ultimi anni hanno travolto la figura di Attilioe la sua prima legislatura. I cittadini dei due paesi seriani hanno infatti riposto nuovamente le loro speranze di cambiamento nelle mani del governatore uscente: ail centrodestra ha ottenuto il 58% delle preferenze, mentre ad ...

' Com'è possibile - dicono, ad esempio - che la destra abbianella Regione più colpita ... Speranza e dello stesso Pd : altro che giunta Regionale! Non è un caso deoggi ha ottenuto ...E se resistono, come è accaduto con, quelli ne escono addirittura più forti. I cittadini lombardi sanno bene che i treni regionali arrivano in ritardo, sono stracolmi e vengono cancellati ...

Per Matteo Salvini alle regionali in Lazio e Lombardia "avere stravinto vuol dire che i cittadini stanno ... A Telelombardia ha spiegato che "rispetto a quattro mesi fa la Lega e la Lista Fontana ...