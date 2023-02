Foibe | a Lucca 500 studenti si ritrovano al convegno negazionista dell’Anpi Lo sdegno di FdI

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) A, in occasione del Giorno del Ricordo, 500delle superiori sono stati portati ad assistere a unsulleorganizzato dall’Anpi e tenuto dallo storicoEric Gobetti, quello del libro E allora le?. Ce li hanno portati le loro scuole, senza che l’ufficio scolastico regionale ne fosse informato. Se ne accorto, però, il sindaco Mario Pardini, che sul caso è giustamente intervenuto con durezza, indicando come «inaccettabile» il comportamento degli istituti che si sono fatti «complici», dicendosi «sorpreso» del fatto che una importante struttura cittadina come l’Auditorium S. Francesco si fosse prestata a ospitare l’evento e chiedendo al centrosinistra moderato di prendere le distanze. Allo stato attuale, non risultano prese di posizione in ...