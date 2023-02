Florence Pugh | Timothée Chalamet è il Leonardo DiCaprio dei nostri tempi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Durante un'intervista recente, parlando del cast di Dune 2,ha definitocome 'ildei'.e Zendaya sono sicuramente le stelle più brillanti del momento e questo autunno tutti e tre gli attori faranno parte del cast di Dune: Part Two. Durante un'intervista recente relativa al sequel, laha paragonato ail suo co-protagonista, un'affermazione importante ma più che condivisibile. E questa non è affatto la prima volta che le due star vengono messe a confronto: siachehanno ...

