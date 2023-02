(Di giovedì 16 febbraio 2023) Aveva trasformato la propria stanza in un centro di stoccaggio della droga. Nascondeva nell'armadio di un B&B in zona Porta al Prato, a, un chilo dimentre altre sei dosi in una tazza di ceramica su un pensile della cucina L'articolo proviene daPost.

... visitata da oltre 85 mila visitatori, con una previsione che sfiora iper la data del 26 ... solitamente inaccessibili, e da importanti musei come le Gallerie degli Uffizi di, il Museo ...... il jackpot ha raggiunto la quota di 371 milioni eeuro. MillionDay e MillionDay Extra, l'... LE RUOTE BARI CAGLIARIGENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE ESTRAZIONE ...

Firenze: 100mila euro di cocaina nascosti nell’armadio di un B&B. 30enne arrestato Firenze Post

Nasconde 100mila euro di cocaina nella stanza di hotel, arrestato LA NAZIONE

Utilizzava la camera di una struttura ricettiva come base per lo ... Questure sul web

La mostra sui Macchiaioli a Palazzo Blu prevede 100mila visitatori gonews

A un fondo lussemburghese il rilancio delle ex officine ferroviarie a Firenze Il Sole 24 ORE

Aveva trasformato la propria stanza in un centro di stoccaggio della droga. Nascondeva nell'armadio di un B&B in zona Porta al Prato, a Firenze, un chilo di cocaina mentre altre sei dosi in una tazza ...Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato a Firenze un cittadino marocchino di 30 anni ... avrebbe fruttato circa 100mila euro: infatti all’interno dell’armadio nascosto in un borsone è stato ...