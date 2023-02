Fiorentina show in Conference | Roma beffata sul finale in Europa League

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Serata ricca di calcio con le coppe europee e tante italiane in campo. Ad aprire le danze sono state, rispettivamente in. Andata di sedicesimi amara per i giallorossi di Mourinho, beffati suldal Salisburgo. Quando la sfida sembrava ormai destinata a terminare in parità, a reti inviolate, Capaldo ha cambiato le carte in tavola, segnando la rete del vantaggio e della vittoria all’87’. La, dunque, all’Olimpico dovrà recuperare per staccare il pass per gli ottavi didella competizione europea. Sorride invece la: nella trasferta dicontro il Braga, i viola portano a casa uno splendido successo, vincendo 4-0 grazie alle doppiette di Jovic e ...

BRAGA (PORTOGALLO) - La Fiorentina dà spettacolo in Europa e si mette praticamente in tasca il pass per gli ottavi di finale della Conference League. Una prestazione da urlo quella dei viola, capaci ...Si è conclusa da pochi minuti l’andata di Braga-Fiorentina, match valido per gli spareggi playoff della fase ad eliminazione diretta della Conference League 2022-2023. I viola, nonostante un periodo ...