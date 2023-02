Ferrara | «Che meraviglia l’assoluzione del Cav che semmai 6 anni li meriterebbe per le frasi su Putin»

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Anche Giulianocommenta oggidi Silvio Berlusconi nel caso Ruby Ter. L’incipit dell’articolo dell’Elefantino sul Foglio è folgorante: «Posto che il nostro amato Cav. seidi galera per dichiarazioni false e tendenziose prose litutti, e senza la condizionale», dicesarcasticamente. Poi spiega che la sentenza «è una cosa meravigliosa». Anche se non sembra d’accordo con la motivazione del: «Ora dicono che è un errore procedurale dell’accusa a avere causato questo sconquasso, come quando dissero che Andreotti era stato assolto ma anche condannato. Non capiscono che un’accusa che si vale di procedure sbrigative e brutalmente in contrasto con il diritto processuale è il miglior argomento per noi garantisti ...