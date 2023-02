Fedez e Chiara Ferragni verso la separazione? Beccati dall’avvocato FOTO

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dopo quello che è accaduto al Festival di Sanremo 2023 in occasione della finale,si avvianola? In queste ore sono trapelate delle notizie alquanto incresciose a riguardo. Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, hanno divulgato le segnalazioni ricevute da parte di alcuni fan, i quali hanno L'articolo proviene da KontroKultura.

È gaffe a Propaganda LiveFerragni e, pace fatta Foto di San Valentino insieme: 'Lui non sembra felice...' Ferragnez in crisi, spunta il video del passato: 'Lo annunciamo dopo Sanremo'. ...Articoli più letti LiteFerragni -: ecco che cosa si sarebbero detti di Mario Manca Matteo Messina Denaro, "Ecco perché non collaborerà" di Monica Coviello Scoperta l'ora perfetta per ...

Fedez e Ferragni: crisi o tattica in vista di The Ferragnez 2 Il silenzio su Instagram e la guardia del corpo Corriere della Sera

Cosa è successo davvero tra Ferragni e Fedez (e una guardia del corpo) Linkiesta.it

Ferragnez, villa da 5 milioni di euro a Pognana Lario. E il paese diventa cliccatissimo IL GIORNO

Chiara Ferragni e Fedez paparazzati di nuovo insieme a Milano a San Valentino La Gazzetta dello Sport

Rosa Chemical fa calare il silenzio sul bacio dato a Fedez sul palco del Festival di Sanremo 2023. In un’intervista rilasciata a Repubblica, ha spiegato di ritenere che la vicenda sia stata ingigantit ...Il Festival di Sanremo ha confermato quanto il successo di un evento passi attraverso i social o, semplicemente, la possibilità che se ne parli. Il modo in cui il paese ...