Fedez e Chiara Ferragni | riprese The Ferragnez interrotte | è crisi

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Latrasta appassionando chiunque. Se il bacio tra il rapper e Rosa Chemical alla finale del Festival di Sanremo 2023 sembrava la solita bravata di Federico Lucia, con il passare del tempo è diventato evidente come fosse la goccia di un enorme vaso già traboccante.non l'ha presa bene e ha ragione: Sanremo era il suo momento, il suo debutto in quello che poteva rivelarsi una nuova svolta per la sua carriera e, invece,ha rovinato tutto oscurandola per tutte e cinque le serate. Si è parlato di più dell'onnipresente e "bambino viziato" (cit. Selvaggia Lucarelli) che dell'imprenditrice digitale. Dopo la discussione avvenuta sul palco d Sanremo, i due non si sono più visti insieme se non in alcuni scatti rubati e diffusi ...