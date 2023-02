Federica Brignone argento nel gigante ai Mondiali di Meribel L’oro a Mikaela Shiffrin per 12 centesimi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Sono contentissima. Se nella prima mi è mancato un po’ di fisico, qui in fondo ho cercato di attaccare con tutto quello che avevo, ho raschiato il fondo del barile”. Cosìdopo l’conquistato nelaidi. “Sono davvero soddisfatta, oggi come nel SuperG sono venuti tanti a vedermi, mi era dispiaciuto deluderli”, ha spiegato ai microfoni di Raisport. “Sono contenta di aver dimostrato che posso sciare in questo modo nele che posso giocarmela”, ha aggiunto. L’azzurra, terza dopo la prima manche, ha chiuso con il tempo complessivo di 2:07.25, preceduta di 12dalla statunitense, oro in 2:07.13 e già al comando a metà gara. Sul podio anche la ...