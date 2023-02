Fantacalcio | 5 portieri da schierare per la 23ª giornata di Serie A

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 16 febbraio 2023), 5da nonper la 23ªdiA. Vediamo insieme chi evitare per il prossimo turno. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Con l’anticipo del venerdì tra Sassuolo e Napoli, i fantallenatori si radunano perla miglior formazione utile per la 23esima. La redazione di Sportnews proverà Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.