“Faceva il maggiordomo e l’azienda di famiglia è piena di debiti” | il retroscena su Bastian | il fidanzato di Ilary Blasi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilsu, ildi: “il” Spunta unsuMuller-Pettenpohl, il nuovodi: descritto dalla stampa italiana come “ricco ereditiere” e “uomo d’affari”, l’uomo potrebbe non essere esattamente il “rampollo” che si credeva. Secondo quanto rivelato da Oggi, che si è recato a Wächtersbach, a 60 chilometri da Francoforte sul Meno,di, che si occupa di perforazioni e scavi per pozzi, sarebbe una modesta azienda con poco più di 2 milioni di euro di fatturato, 16 dipendenti e oltre 500mila euro di utili nel 2021. La società, però, avrebbe anche ...

Moritz come ' butler ', termine utilizzato nell'ambiente per definire una figura simile al. 'Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su ...

La relazione fra Ilary Blasi e Bastian Müller-Pettenpohl prosegue alla luce del sole. Eppure sul conto del 36enne tedesco si sa ben poco: in questi mesi i giornali di gossip lo hanno ...Dal 2007 al 2015, invece, avrebbe lavorato a St. Moritz come “butler”, termine utilizzato nell’ambiente per definire una figura simile al maggiordomo. “Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche ...