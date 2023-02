Fabio Mancini | il top model italiano che con la sua carriera e il suo progetto scuole | è stato nominato per rappresentare l’Italia nei paesi leader d’Europa

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Castellaneta. Il top, che ha già scritto un pezzetto di storia della moda italiana con i suoi innumerevoli record e le collaborazioni con Giorgio Armani e Dolce & Gabbana, sta per scrivere un altro pezzo di storia. Con le sue origini italo-indiane, padre nativo di Castellaneta, dove vivono il nonno, gli zii e dove trascorre molti giorni dell’anno,e selezionato in questi giorni dalla comunità europea fra i maggiori giovanieuropei del 2023 per. Selezionato per il grande successo di unalungimirante,sempre presente nei tanti impegni nel sociale si è fatto notare anche in Europa per ...