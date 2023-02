F1 | SF-23 con radiatori più piccoli | lavoro certosino per l’efficienza aerodinamica

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Chiamiamola un’evoluzione certosina. La Ferrari SF-23 ha colpito per avvenenza nelle sue forme e anche perché oggi a San Valentino ce ne siamo subito innamorati. I giri di Charles Leclerc e di Carlos Sainz a Fiorano, per fare una sorta di rodaggio della nuova vettura di Maranello, hanno entusiasmato gli appassionati. Domanda: in che cosa questa monoposto si differenzia dalla F1-75 dell’anno passato? I tecnici diretti da Enrico Cardile hanno portato avanti il concetto del modello precedente per quanto riguarda le pance, apportando però delle modifiche sostanziali per ragioni molto precise. Il primo aspetto è legato ale per questo che si è deciso di intervenire, progettandopiù. In questo discorso, vi rientra anche una logica di risparmio di peso per avere maggior prestazione, ...