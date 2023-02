Ex Napoli | ha segnato oltre 200 gol in carriera | ha appena annunciato il ritiro in TV

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dopo 675 presenze tra i professionisti e 203 reti messe a segno, Fernando Llorente dice addio con il calcio giocato. L’Attaccante spagnolo, dopo 19 anni di onorata, ha deciso di dire basta e appendere gli scarpini al chiodo. Fernando Llorente Fernando Llorente a 37 anni ha deciso di ritirarsi dal calcio professionistico, dopo essere rimasto svincolato a inizio stagione al termine della sua avventura all’Eibar. Il centravanti basco hal’addio al calcio giocato in TV: Non ti vedremo più in campo?No, no. Ora ho tutto chiaro. Continuo a tenermi in forma giocando a padel. FOTO: Getty Gol e presenze con ilIn Italia Llorente ha vestito le maglie di Juventus,e Udinese. Arrivò in azzurro nell’estate della stagione 2019-20, voluto fortemente da Carlo Ancelotti. La sua ...