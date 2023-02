Ex Inter | Joao Mario il centrocampista con più gol in questa Champions

...maglia dell', fermandosi a quattro. Li ha fatti invece con il suo Benfica, soltanto in questa edizione della Champions League. Perché anche su questo successo dei portoghesi c'è la firma di...Non è successo immediatamente, ma in inverno sì, dato che sono partiti sia Matheus Cunha sia..., Milan e Juventus sono periodicamente accostate al suo acquisto e chissà che stavolta non ...

Joao Mario su Inter-Porto: "Sfida da 50 e 50" numero-diez.com

Inter, l'ex Joao Mario: "Col Porto sfida equilibrata, sono due squadre ... Sportitalia

Joao Mario: "Inter-Porto 50 e 50" Virgilio Sport

Inter, acquisti e cessioni più costosi della storia: c’è anche Joao Mario FantaMaster

Ex Inter: Joao Mario il centrocampista con più gol in questa ... Calciomercato.com

Grazie ad un penalty dell'ex Inter e alla firma del brasiliano, le Aquile di Schmidt si aggiudicano il match di andata in Belgio per 2-0 ...Ad aprire le marcature per la squadra di Schmidt è un calcio di rigore di Joao Mario siglato in avvio di primo tempo. Il goal dell'ex Inter mette il Benfica in posizione di vamtaggio in vista del ...