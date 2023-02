Eurovita | polizze a rischio | oltre 350mila clienti in ansia | riscatti congelati Cosa sta succedendo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il prossimo 31 marzo è in scadenza la gestione provvisoria di, la compagnia italiana assicurativa che appartiene al fondo inglese Cinven , commissariata per tre mesi con il congelamento, dal ...

Se invecefinisse in liquidazione, un'eventualità decisa dal Ministero su proposta dell'Ivass, i sottoscrittori disaranno iscritti a quest'ultimo per il soddisfacimento degli asset ...leggi anche Truffa assicurazione auto via sms: occhio alla polizza inesistente Quali sono i rischi dei risparmiatoriPer risparmiatori non ci sono grandi rischi, ma questi non sono ...

