Europa League | Salisburgo-Roma 1-0 in andata playoff

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – Laha perso 0 a 1 sul campo delnell’deldi. La gara di ritorno si gioca agiovedì 23 febbraio. A decidere la partita è Capaldo all’88’ con una rete di testa su assist di Pavlovic. LA PARTITA – Al 5? il primo tiro delcon Sucic, che calcia di destro, basso e incrociato ampiamente alla destra di Rui Patricio. Primo pericolo per laperò arriva all’11 con Okafor che tira forte centrale e sfiora la traversa. Al 23? e al 25? ci prova Abraham di testa in ambedue i casi: il primo tentativo viene neutralizzato da Kohn, il secondo è impreciso. Più concreto il terzo tentativo del’inglese che al 43? lascia partire una conclusione secca, Kohn sventa ancora una ...

TORINO - Poco prima del calcio d'inizio del match ditra la Juventus e il Nantes , il Cfo bianconero Francesco Calvo fa il punto della situazione sul momento dei bianconeri: da Allegri a Pogba, passando per il rapporto con la ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per i sedicesimi di finale di andata di: pagelle Juve - Nantes Le pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Nantes, valido per i sedicesimi di finale di andata dell'2022/2023. TOP: Di Maria, Vlahovic, Chiesa ...

L'Union Berlino spaventa l'Ajax ma non sfonda, lo Shakhtar piega il Rennes La Gazzetta dello Sport

ALLEGRI a TV8: "Europa League difficile, stasera dobbiamo mettere un mattoncino" Tutto Juve

La Roma cade in Austria: il Salisburgo vince 1-0 nell’andata dei playoff di Europa League, decide la rete di Nicolas Capaldo all’88’, un colpo di testa che punisce la disattenzione della difesa giallo ...(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Sarebbe stato stretto anche lo 0-0 alla Roma, in trasferta a Salisburgo nell'andata dei playoff di Europa League, con i padroni di casa tenuti a galla da un paio ...