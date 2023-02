(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un po' di rispetto , come si conviene in campo internazionale, ma niente paura. Né il Salisburgo, né tanto meno il Nantes sono avversari impossibili per Roma e Juventus . Gli austriaci spadroneggiano ...

TORINO - Archiviata la clamorosa eliminazione nella fase a gironi in Champions, per la Juventus di Massimiliano Allegri l'è l'occasione per rialzare la testa dopo le vicende giudiziarie . Stasera, all'Allianz Stadium, i bianconeri rimettono piede incontro il Nantes nell'andata degli spareggi che ...Il Nantes nel girone diè finito alle spalle del Friburgo e in Ligue 1 è al 13° posto: soltanto l'attacco delle ultime tre della classifica francese (Angers, Auxerre e Ajaccio) ha ...

Europa League, Mourinho si nasconde: "Gli squali sono Arsenal, Barcellona, United e Juventus. La... Tutto Juve

Europa League, oltre a Lewandowski c'è l'incubo Arsenal Corriere dello Sport

Lazio, Sarri e lo Scudetto: "Alla Juve mi dissero..." VIDEO Tuttosport

Allo Stadio Olimpico stasera arriva il Cluj (ore 21) di Dan Petrescu, squadra romena che ha già eliminato la Lazio nella fase a gironi dell’Europa League nel 2019: "Il campionato per noi è una ...Il Bercellona ospita il Manchester United nell'andata dei sedicesimi di Europa League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming.